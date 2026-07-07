Фура разворотила машины на главной туристической трассе Кубани
В Динском районе Краснодарского края в утренние часы произошла крупная авария с участием пяти транспортных средств. Инцидент случился на одной из местных дорог, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».
Предварительно установили, что 35-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ неправильно выбрал дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем Chevrolet. От силы удара иномарку отбросило на Hyundai, который в результате столкновения врезался в металлическое барьерное ограждение и опору ЛЭП. Однако грузовик не остановился после первого удара — он продолжил движение и совершил наезд еще на две автомашины: Kia и ГАЗ.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали водители Chevrolet и Kia. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время на месте событий работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее трое детей пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе. Подробности в нашем материале.
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