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Фура в результате ДТП вспыхнула и перекрыла трассу М-7 в Чувашии

В Чувашии на видео сняли загоревшуюся и перекрывшую трассу М-7 при ДТП фуру
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Чебоксарском районе, неподалеку от деревни Питикасы, произошло серьезное ДТП с участием большегруза. О происшествии информирует Telegram-канал «Про город Чебоксары. Новости Чувашии».



Очевидцы оперативно поделились в соцсетях видеозаписью с места событий. На кадрах видно, что фура полностью перегородила проезжую часть, создав значительные помехи для движения транспорта. Кроме того, на видео отчетливо заметно, что прицеп автомобиля охватило огнем, а густые столбы черного дыма поднимаются на большую высоту.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы — сотрудники ГИБДД и спасательные подразделения. Специалистам предстоит установить точные причины аварии и выяснить, что привело к возгоранию. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее смертельное ДТП с КамАЗом и легковушкой произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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