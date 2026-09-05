На фестивале Burning Man в США умер человек

05 сентября 2026, 12:36

NYP: в Неваде в США на фестивале Burning Man умер человек

Фото: istockphoto/mirror-images

Во время проведения ежегодного фестиваля Burning Man в пустыне Невады скончался мужчина. Об этом стало известно 5 сентября.