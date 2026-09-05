На фестивале Burning Man в США умер человек
Во время проведения ежегодного фестиваля Burning Man в пустыне Невады скончался мужчина. Об этом стало известно 5 сентября.
Как сообщает The New York Post, возраст погибшего оценивается в диапазоне от 50 до 60 лет. По данным издания, участника доставили в медицинский пункт, расположенный на территории мероприятия, однако прибывшие врачи не смогли спасти его и констатировали смерть. Личность мужчины пока не разглашается — организаторы намерены обнародовать эти данные только после уведомления его родственников.
Этот инцидент произошел спустя год после трагедии с российским участником фестиваля. Тогда на том же событии нашли тело 44-летнего Вадима Круглова.
Обстоятельства его гибели вызвали широкий резонанс. Позднее организаторы Burning Man совместно с волонтерами из организации Secret Witness, которая сотрудничает с правоохранительными органами, объявили вознаграждение в размере десяти тысяч долларов за любую информацию, способствующую поимке предполагаемого убийцы россиянина.
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