На химзаводе компании BASF в Германии прогремел мощный взрыв

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В немецком городе Людвигсхафен произошел взрыв на самом крупном химическом заводе страны, который принадлежит компании BASF. Об этом сообщает издание Bild.
«Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии», — говорится в статье.
После взрыва на предприятии началось возгорание, которое удалось ликвидировать.
Уточняется, что при ЧП пострадали 14 сотрудников завода, все они получили легкие ранения и были отправлены в поликлинику.
После взрыва местные власти предупредили об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, однако позже предупреждение отменили. При этом причины происшествия не уточняются.
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Элина Позднякова