«‎Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом

Фото: iStock/Bilanol
В Крыму женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла 22 июля в селе Владиславовка. 48-летняя местная жительница Елена устала бороться за своё существование и из-за долгов решила совершить самоубийство.
По данным канала, женщина открыла конфорки на кухне и решила выкурить последнюю сигарету. Она вышла в соседнюю комнату, решив, что ничего не случится и чиркнула зажигалкой, но произошел взрыв. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома.
В результате взрыва погибла 82-летняя жительница, а сосед Владимир госпитализирован в больницу с переломами нескольких рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой головы. Сама Елена получила ожоги площадью 30% тела.
Ранее сообщалось, что российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, женщина открыла конфорки на кухне и решила выкурить последнюю сигарету. Она вышла в соседнюю комнату, решив, что ничего не случится и чиркнула зажигалкой, но произошел взрыв. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома.
В результате взрыва погибла 82-летняя жительница, а сосед Владимир госпитализирован в больницу с переломами нескольких рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой головы. Сама Елена получила ожоги площадью 30% тела.
Ранее сообщалось, что российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова