Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва

Фото: iStock/dzika_mrowka
В торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Под завалами остаются люди.
Сотрудницу аптеки, которая находилась в торговом центре, спасли из под завалов. Женщина находится в сознании, ее госпитализируют.
Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Аптека обрушилась полностью. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что над Туапсе прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Согласно данным местных жителей, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы.
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Сотрудницу аптеки, которая находилась в торговом центре, спасли из под завалов. Женщина находится в сознании, ее госпитализируют.
Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Аптека обрушилась полностью. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что над Туапсе прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Согласно данным местных жителей, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы.
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Екатерина Коршунова