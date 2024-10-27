На Камчатке объявлен режим ЧС из-за птичьего гриппа

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На Камчатке объявили режим ЧС регионального уровня из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрики «Пионерское». Об этом со ссылкой на министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева сообщает «Газета.ру». По его словам, режим ввели по распоряжению губернатора Владимира Солодова.
«В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике «Пионерское» был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. <…> К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц», — пояснил он.Лебедев отметил, что в зону действия ЧС попали город Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Предпринимаются все необходимые мероприятия по локализации очага, заверил он.
Птицефабрика «Пионерское» — крупнейшая на Камчатке птицефабрика, функционирующая с 1960 года. Поголовье кур — около 200 тысяч, производство яиц — до 50 млн в год.
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