Профессор Ризванов объяснил смертельную опасность холеры

Около 900 медиков приедут на VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику», который состоится 7 и 8 ноября. Ещё более 2 тыс. примут участие в режиме видеоконференцсвязи, которая будет организована со всеми городскими округами Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.