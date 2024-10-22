Профессор Ризванов объяснил смертельную опасность холеры

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Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил, что заболевание холерой может привести к летальному исходу.
«Холера передаётся через загрязнённую воду, пищу и характеризуется быстрым обезвоживанием организма. Если не лечить, то это может привести к летальному исходу в течение нескольких часов», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.
Тем временем в Кузбассе в городе Междуреченск школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста количества заболевших учеников внебольничной пневмонией.
«Многие родители могут быть недовольны, но наша главная задача – обеспечить безопасность и здоровье детей. Дистанционная форма обучения позволит минимизировать физический контакт между учащимися, что крайне важно в текущих условиях. Уверен, что с вашей поддержкой и пониманием мы сможем пройти через этот сложный период. Берегите себя и своих близких!», — приводит «Сiбдепо» слова мэра Междуреченска Сергея Перепилищенко.
Ранее сообщалось, что с момента начала вакцинации от гриппа прививки в мобильных комплексах сделали около 18 тыс. жители Московской области.
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Мелисса Тимофеева