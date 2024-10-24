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Лекарств не существует: Врач рассказала, как спастись от полиомиелита

Врач Соседова: при полиомиелите возможен летальный исход
24 октября 2024, 17:53
Фото: iStock/angelp

Фото: iStock/angelp

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
Большую тревогу среди врачей вызывает факт возрастающего числа отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди отказываются от вакцинации из-за страха на фоне непонимания и незнания.


«Но это не значит, что микромира, который мы не видим, не существует. Прекрасным доказательством является то, что массовая вакцинация продлила жизнь нашей популяции на 25 лет. Единичные случаи, когда поствакцинальные проявления существуют, сильно распариваются, а миллионы случаев положительной репутации вакцинной профилактики умалчиваются, потому что, зачем говорить, когда все хорошо?» — поделилась эксперт.

По ее словам, инъекция в организме создает стабильность иммунитета, а реакции после введения вакцины — нормальное явление, которое проходит спустя несколько дней.
«Мы не говорим, что вводим святую воду. Но вакцина — это многократная практика. Те аллергические реакции, о которых люди умалчивают, провоцируют случаи поствакцинальной реакции. Это пугает, но задача врачей — рассказывать, что реакция на вакцину будет в течение 1-3 дней, потом исчезнут. Зато потом мы будем жить спокойно. Поражение центральной нервной системы, менингеальный синдром, летальный исход — почему-то это людей не пугает. А потом, когда они заболевают, жалуются, что якобы не знали про вакцину раньше», — объяснила врач-биофизик.

Она подчеркнула, что для детей вакцинация от полиомиелита нужна, потому что это обеспечит ему защиту в будущем.

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Биолог Баранова напомнила об опасности микоплазменной пневмонии
24 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
«В случае микоплазмы самое плохое, что она на самом деле вызывает срывы в астматическое поведение наших клеток в легких. То есть у человека, который получает микоплазменную пневмонию, есть вероятность, что после неё станет больше таких реакций», — добавила в беседе с «Москвой 24» Баранова.

Для того, чтобы избежать болезни, специалист рекомендовала следить за иммунитетом, укрепляя его, а также контролировать здоровье слизистых оболочек, потреблять достаточное количество воды.

А в Санкт-Петербурге несколько школ перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболевания пневмонией у детей.

«При отсутствии ребёнка по заявлению в четверг, пятницу перед каникулами, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача. Так как инфекционный период данного заболевания (пневмония) около 2 недель. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких», – приводит «Петербургский дневник» сообщения родителям учащихся школ.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

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Учёные нашли способ повысить концентрацию лекарственных соединений в растениях
24 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/howtogoto

Учёные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН научились увеличивать концентрацию лекарственных соединений в растениях с помощью яркого света.
В частности, с помощью света увеличивается выработка полифенолов, которые действуют в организме как антиоксиданты, в чае.

«Вне зависимости от яркости свет оказывал стрессовое воздействие на каллусные культуры чая, в них повысилась выработка антиоксидантов, в частности полифенолов. Это поможет подбирать условия для получения максимального количества фармакологически ценных метаболитов из растительных культур в лаборатории. Мы планируем исследовать, как меняется биосинтез других ценных веществ в растениях под действием света», — пояснила в беседе с RT доктор биологических наук Наталья Загоскина.

А кузбасским врачам удалось исправить костный дефект на черепе с помощью другой технологии — 3D-импланта. Операция была проведена 50-летней женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

«Сложное хирургическое вмешательство выполнил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Федоров. Сперва выделил костный дефект и удалил рубцовые изменения, затем установил сам имплант», — приводит «Сiбдепо» комментарий Беглова.

Ранее сообщалось, что в Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи.

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Лекарств не существует: Врач рассказала, как спастись от полиомиелита

В больнице Волоколамска после ремонта вновь открыли кабинет КТ

В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности
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В больнице Волоколамска после ремонта вновь открыли кабинет КТ
24 октября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Волоколамской больнице возобновил работу кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На время ремонта КТ работу пришлось приостановить. С 21 октября аппарат работает в обычном режиме, и за это время уже было выполнено 84 исследования. Теперь жителям Волоколамского городского округа больше не нужно обращаться в другие медучреждения.
«Кабинет работает круглосуточно. Амбулаторных пациентов принимают с понедельника по пятницу с08 до 20 часов. Также проводятся исследования с контрастом. На процедуру могут записать врачи-специалисты», – говорится в сообщении.
В администрации пояснили, что обследования доступны для жителей Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также Клина, Истры и Можайска.

Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Оборудование приобрели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы».

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Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко раскрыла опасность быстрых перекусов
24 октября 2024, 14:30

Фото: iStock / frantic00

Торопливые перекусы вызывают плохое усвоение пищи. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
«Принимая пишу в спешке, человек плохо пережёвывает её. Из-за этого еда быстрее, чем нужно, продвигается по ЖКТ. Своевременного выброса ферментов и секретов для переработки не происходит. Поэтому пища плохо переваривается, что вызывает тяжесть и переполнение желудка», – сказала Ильяшенко РИА Новости.
Помимо этого, по её словам, в этом случае не усваиваются питательные вещества, из-за чего организм не получает в должном количестве витамины и минералы.

Гастроэнтеролог посоветовала питаться в спокойной обстановке, соблюдать режим трёх-четырёхразового питания и не переедать. Тогда основная масса питательных веществ попадёт в организм.

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В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности
24 октября 2024, 14:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Одна из главных целей нашей работы — это организация и проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — сообщила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.
Диспансер является ведущим учреждением в Московской области по лечению рака. Он оснащён передовым диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, позволяющим выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

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Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе
24 октября 2024, 11:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Человеку необходимо ежедневно потреблять около 500 граммов овощей и фруктов для укрепления сердечно-сосудистой системы и других органов. Эти продукты богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и антиоксидантами, которые замедляют старение. Цвет фруктов и овощей может многое рассказать об их полезных свойствах, сообщила врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина.
Для поддержания здоровья необходимо придерживаться принципа радуги: каждый день употреблять хотя бы один фрукт или овощ из каждой цветовой группы.

«Так, плоды желтого цвета – яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие – богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами. Источником антиоксидантов являются и сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива, баклажаны», — поделилась Шошина.
Кроме того, красный цвет указывает на наличие флавоноидов, защищающих организм от свободных радикалов и способствующих сохранению молодости и красоты. Красные плоды также помогают при воспалении мочевыводящих путей и снижают риск развития рака.

Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты, такие как морковь, шпинат, тыква, папайя, батат, кабачки, манго, дыня и красный перец, являются источниками бета-каротина. Этот витамин способствует улучшению здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек, а также укрепляет иммунитет.

Фото: istockphoto / Viktar


Зелёные продукты, такие как капуста, киви и горох, содержат витамины А, В и С, а также хлорофилл, магний, калий и кальций, улучшающие пищеварение и укрепляющие нервную систему.

Синие и фиолетовые фрукты и овощи, такие как виноград, голубика, черника и баклажаны, содержат антоцианы, обладающие противоопухолевыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также способностью предотвращать ожирение. Кроме того, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Аллицин, содержащийся в белых овощах и ягодах, помогает людям с повышенным давлением, поскольку снижает его естественным образом. Более того, это вещество способствует выводу холестерина из организма.

С 21 по 27 октября проводится неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Для получения всех преимуществ здорового питания рекомендуется включать в рацион разнообразные ягоды, фрукты, овощи и листовую зелень. Чем ярче и разнообразнее цветовая гамма продуктов, тем полезнее рацион.

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Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
24 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для наблюдения во время беременности направили 31-летнюю женщину с аномалией Арнольда-Киари, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заболевание вызывает смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. В результате человек испытывает мучительные головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Специалисты предупреждают, что без хирургического вмешательства это состояние может привести к летальному исходу.

Ранее пациентка уже перенесла 12 нейрохирургических операций, которые успешно устранили аномалию и гидроцефалию, позволив ей стать матерью.

«Беременность и роды у женщин с аномалией Арнольда-Киари представляют серьезные трудности для акушеров-гинекологов и несут риски неврологических нарушений. Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям, удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — сообщила старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани.
На пятые сутки после родов счастливая мать и её сын вернулись домой, где продолжат наблюдаться у специалистов амбулаторно.

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У жителей Подмосковья есть возможность пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября
24 октября 2024, 10:53

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

26 октября в Московской области в центрах амбулаторной онкологической помощи состоится день открытых дверей. В рамках мероприятия жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желёз, компьютерную томографию или рентгенографию и сдать анализ на ПСА, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим День открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Подмосковья, которые уже достигли совершеннолетний возраст. При себе нужно паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Адреса центров, в которых можно проверить состояние своего здоровья, можно найти на сайте.

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Врач Сибикина рассказала, как сохранить волосы густыми и здоровыми
24 октября 2024, 10:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Красивые и густые волосы не только придают чувство уверенности и привлекательности, но и являются показателем общего состояния здоровья. Они могут указывать на проблемы с питанием, стресс и другие нарушения, поэтому так важно заботиться о них и следовать определённым правилам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
  • Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Витамины группы B, цинк и жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 способствуют росту и укреплению волос. Поэтому важно включить в свой рацион свежие фрукты, овощи, орехи, семена, рыбу и цельнозерновые продукты. Избегайте монодиет и быстрых диет для похудения;
  • бережный уход за волосами также имеет большое значение. Аккуратно расчёсывайте волосы, особенно когда они влажные, чтобы предотвратить их повреждение. Избегайте слишком тугих причёсок, которые могут нарушить поступление питательных веществ к корням волос.
  • гигиена: регулярное мытьё головы предотвращает накопление загрязнений, которые могут нанести больший вред, чем хлор в воде.
  • раз в неделю применяйте специальные маски или кондиционеры для глубокого увлажнения волос. Массаж и пилинг кожи головы стимулируют кровообращение и питают волосяные луковицы.
«При обнаружении изменений в состоянии волос, рекомендуется пройти обследование, сдать определенный спектр анализов (общий белок, железо, витамины группы В, медь, цинк, витамин Д) и проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и трихологом», — сообщила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина.
Чтобы исключить возможные проблемы с кожей головы и волосами, рекомендуется записаться на приём к врачу-трихологу для консультации и получения рекомендаций по лечению. Приём можно осуществить во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону контактного центра 122.

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