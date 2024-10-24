Лекарств не существует: Врач рассказала, как спастись от полиомиелита

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24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
Большую тревогу среди врачей вызывает факт возрастающего числа отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание.
Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди отказываются от вакцинации из-за страха на фоне непонимания и незнания.
По ее словам, инъекция в организме создает стабильность иммунитета, а реакции после введения вакцины — нормальное явление, которое проходит спустя несколько дней.
Она подчеркнула, что для детей вакцинация от полиомиелита нужна, потому что это обеспечит ему защиту в будущем.
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Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди отказываются от вакцинации из-за страха на фоне непонимания и незнания.
«Но это не значит, что микромира, который мы не видим, не существует. Прекрасным доказательством является то, что массовая вакцинация продлила жизнь нашей популяции на 25 лет. Единичные случаи, когда поствакцинальные проявления существуют, сильно распариваются, а миллионы случаев положительной репутации вакцинной профилактики умалчиваются, потому что, зачем говорить, когда все хорошо?» — поделилась эксперт.
По ее словам, инъекция в организме создает стабильность иммунитета, а реакции после введения вакцины — нормальное явление, которое проходит спустя несколько дней.
«Мы не говорим, что вводим святую воду. Но вакцина — это многократная практика. Те аллергические реакции, о которых люди умалчивают, провоцируют случаи поствакцинальной реакции. Это пугает, но задача врачей — рассказывать, что реакция на вакцину будет в течение 1-3 дней, потом исчезнут. Зато потом мы будем жить спокойно. Поражение центральной нервной системы, менингеальный синдром, летальный исход — почему-то это людей не пугает. А потом, когда они заболевают, жалуются, что якобы не знали про вакцину раньше», — объяснила врач-биофизик.
Она подчеркнула, что для детей вакцинация от полиомиелита нужна, потому что это обеспечит ему защиту в будущем.
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Анастасия Бондарева