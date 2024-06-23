На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси

Фото: iStock/frentusha
При посадке самолета Ан-24 на Камчатке произошел разрыв пневматика стойки шасси, пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
«23 июня 2024 года в дневное время при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у самолета Ан-24, выполнявшего рейс из Магадана, лопнул пневматик на левой стойке шасси. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.В настоящее время выясняются причины и детали инцидента.
Читайте также:
В аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет
ВСУ сбили уникальный русский самолет А-50У над Кубанью: кто приказал, последние минуты жизни экипажа
Украинскому полковник Фото: iStock/frentusha
меру пресечения за приказ сбить российский самолет
Артем Кузьмин