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На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси

23 июня 2024, 11:25
Фото: iStock/frentusha

Фото: iStock/frentusha

При посадке самолета Ан-24 на Камчатке произошел разрыв пневматика стойки шасси, пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.


«23 июня 2024 года в дневное время при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у самолета Ан-24, выполнявшего рейс из Магадана, лопнул пневматик на левой стойке шасси. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины и детали инцидента.

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#самолет
#внуково
Ночью в Одессе сожгли машину сотрудника Приморского военкомата
23 июня 2024, 11:45

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 23 июня неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата в Одессе. Приехавшие пожарные потушили автомобиль, но восстановлению и дальнейшей эксплуатации он не подлежит.
О происшедшем сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видеозапись с кадрами пылающей машины в своём телеграм-канале. Такие случаи не редкость в последнее время. Автомобиль ещё одного сотрудника военкомата сгорела в Одессе 18 июня. Случается, у микроавтобусов, принадлежащих военкоматам и территориальным центрам комплектования, прокалывают колёса и разбивают лобовые стёкла.

«Могилизаторы» пользуются крайней нелюбовью украинцев. Местные СМИ сообщают, что граждане начали поджигать машины военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. На улицах украинских городов и населённых пунктов часто можно увидеть военные машины, возле номеров которых прикреплена табличка с надписью «Не ТКЦ».

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Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом
Богомаз: ПВО уничтожили еще 9 дронов ВСУ над Брянской областью
23 июня 2024, 02:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью в ночь на 23 июня, сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор.

Он уточнил, что над территорией Дубровского района были сбиты четыре дрона, а над Брянским – еще два беспилотника. Остальные дроны были поодиночке ликвидированы над Клинцовским районом, Новозыбовским и Стародубским муниципалитетами.

Ранее над Брянской области за час было сбито 12 украинских беспилотников. Сообщения о пострадавших не поступали.

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#губернатор
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Хуситы совершили атаку на корабли в порту Хайфы
Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа и в Средиземном море
23 июня 2024, 02:11

Фото: iStock/surasak petchang

Йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, атаковало пять связанных с Израилем кораблей в порту города Хайфа и Средиземном, сообщила военная пресс-служба движения, передает РИА Новости.
«В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины», – заявили хуситы.

Ранее «Ансар Аллах» также объявило об атаке американского авианосца Dwight Eisenhower в водах Красного моря.

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#палестина
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Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ
В Москве на территории бывшего завода Миг произошел крупный пожар
23 июня 2024, 01:15

Фото: iStock/grafoto

На бывшем московском авиастроительном заводе МиГ произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание зафиксировали на четвертого этаже выселенного здания. Его площадь достигла около 300 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших нет.

Ранее, 13 июня, пожар произошел в заброшенном здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

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Еще два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: два дрона ВСУ уничтожили над Трубчевским районом
22 июня 2024, 23:32

Фото: iStock/rancho_runner

Еще два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянской областью вечером 22 июня. Беспилотники сбили над Трубчевским районом, пострадавшие и разрушения отсутствуют, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – написал он.

Глава региона также заверил, что аварийные службы уже работают вблизи места крушения БПЛА.

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа украинской армии над Старорусским муниципальным округом Брянской области.

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#всу
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В Закарпатье мобилизовали священника УПЦ
В Закарпатье протодиакона УПЦ мобилизовали в ВСУ
22 июня 2024, 23:13

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Протодиакон Хустской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Владимир Петровцев был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает ТАСС на основе сообщения епархии.
Прихожане церкви попросили помолиться за мобилизованного священника.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью угроз вынудили священнослужителей склонять к вступлению в ряды ВСУ. По словам представителя пророссийского подполья в Херсоне, приказ был передан настоятелям храмов и приходов евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ.

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#всу
#херсонская область
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#сбу
#украина
#мобилизация
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AFAD: В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0
22 июня 2024, 22:39

Фото: istockphoto/vchal

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой Малатье на востоке страны. Как сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксированы в Доганшехире в 21:29 (совпадает с Москвой).
Глубина очага землетрясения составляет 10, 96 километра. О разрушениях, пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Ранее была информация о землетрясении у камчатских берегов магнитудой 5,9 специалисты филиала Единой геофизической службы РАН сообщали, что все случилось в акватории Тихого океана в районе восточной части полуострова. Глубина очага составляла 52 километра. О разрушениях и жертвах не сообщали.

Кроме того, землетрясение произошло и в районе восточного побережья Тайваня. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#турция
#землетрясение
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Readovka: тропический ливень затопил Уфу — видео
22 июня 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Тропический ливень затопил Уфу. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka. Уточняется, что затоплены посадочные полосы аэропорта, а также улицы и торговые центры.
Стихия не обошла стороной подземные переходы и лестницы, превратив последние в водопады. Дороги же стали озерами. Порывистый ветер повалил деревья и даже вырвал балконы. Ряд рейсов задерживается.

Что касается торговых центров, в «Планете» в каких-то местах не выдержала крыша. Сначала сотрудников спасали ведра, но позже там начался самый настоящий водопад. Все последствия бушующей стихии еще будут устанавливаться. Информации о пострадавших пока не было.

Ранее сообщалось о повреждении ураганом двух вертолетов польских Военно-воздушных сил. Подробности в материале «Радио 1».

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Два боевых вертолета польских ВВС повреждены ураганом
22 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/macky_ch

Два вертолета польских Военно-воздушных сил повреждены мощным ураганом в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщили в Объединенном командовании Вооруженных сил страны. Уточняется, что стихия повредила крышу ангара базы.
«Также были повреждены два вертолета», – сказано в сообщении.

Известно, что еще две боевые винтокрылые машины необходимо проверить. Пострадавших в результате урагана нет, экспертами оценивается ущерб.

Ранее сообщалось, что ураган в Сочи повалил десятки деревьев и сорвал крыши. Из-за стихии погиб человек, его придавило деревом. Местная администрация призвала жителей оставаться дома.

А в Буэнос-Айресе ураганом сломало железную скульптуру городского символа. Источники журналистов в правительстве столицы Аргентины подтвердили информацию.

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