В аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет

Фото: IStock/Philipp Berezhnoy
Трагедия едва не произошла в аэропорту Внуково, когда при заруливании на маршрут следования перед самолетом внезапно выехал топливозаправщик, сообщает в своем Телеграм-канале Aviaincident.
Машина с топливом подрезала воздушное судно, когда самолет турецкой авиакомпании шел на взлет.
Ранее сообщалось о пожаре на территории аэропорта в Минеральных водах. По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия., пострадавших нет.
Читайте также
Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии
Аэропорт Казани временно закрыт
Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
«Экипаж применил экстренное торможение. Угрозы столкновения не было», — пишет источник.
Ранее сообщалось о пожаре на территории аэропорта в Минеральных водах. По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия., пострадавших нет.
Читайте также
Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии
Аэропорт Казани временно закрыт
Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
Олег Дикий