ВСУ сбили уникальный русский самолет А-50У над Кубанью: кто приказал, последние минуты жизни экипажа

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Украинские военные сбили в небе над Кубанью российский самолет А-50У. О том, чем уникально судно и кто стоит за приказом его уничтожить расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ сбили самолет А-50У ВКС РФ
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВСК РФ был атакован в небе над Кубанью 3-го февраля текущего года. О происшествии стало известно лишь после обнародования решения Хамовнического районного суда Москвы, который заочно арестовал полковника ВСУ Николая Дзямана, причастного к сбитию судна.
Следствие выяснило, что ВСУ атаковали А-50У в то время, когда экипаж осуществлял патрулирование воздушного пространства. В следствие ракетного удара ВСУ по самолету погибли десять членов экипажа.
Сбитый ВСУ А-50У: чем уникально судно
В пресс-службе «Ростеха» прежде сообщали, что после модернизации А-50У обзавелся новым техническим оснащением. Такие нововведения позволили увеличить скорость и дальность обнаружения различных целей. При этом вес самолета стал значительно ниже. А-50У создан на базе Ил-76, однако в отличие от предшественника, он способен обнаруживать в небе до десятка целей одновременно и наводить на них истребители, поэтому судно прозвали «летающим радаром».
Самолет также оборудован защитой от считывания информации. Стоимость воздушного судна превышает 300 млн долларов.
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Полковник ВСУ сбил А-50У и был заочно арестован
За уничтожение А-50У суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. На борту самолета не было вооружения, судно не нарушало воздушных границ и находилось над территорией РФ. Это указывает на отсутствие оснований для атаки объекта. Мотивы, по которым полковник ВСУ приказал выпустить ракеты по А-50У, пытается установить следствие.
ВСУ сбили А-50У немецкими ЗРК Patriot
Заявление Клементе прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. Он сообщил, что сомнений в том, что в подготовке к этой атаки напрямую участвовали немецкие «инструкторы», у него не осталось. Он также не исключил причастность к инциденту США, которые не скрывают своей заинтересованности в украинском конфликте.
Экипаж А-50У пытался спасти самолет
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Анастасия Хохлова