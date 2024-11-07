На Камчатке возле школы заметили медведя

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В Петропавловске-Камчатском был замечен медведь в районе Садового переулка, рядом со школой и детским садом, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.В сообщении также были даны советы, как вести себя в случае встречи с медведем. Жителей просили быть осторожными и особенно внимательно следить за местонахождением своих детей.
На место оперативно выехал охотовед для контроля ситуации.
Спустя менее часа МЧС объявило, что медведь был отстрелен. При этом не уточняется, откуда животное могло появиться в городской черте.
Ранее, в конце сентября, в поселке Лучегорск в Приморском крае медведь напал на приют для бездомных животных, убив 35 собак. До этого в том же районе медведь растерзал двоих мужчин на дачном участке.
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Мария Моисеева