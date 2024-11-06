Медведь накинулся на женщину во время ужина в ресторане

Фото: istock / Byrdyak
В штате Нуэво-Леон, Мексика, черный медведь-барибал зашел в ресторан при отеле и накинулся на ужинавшую там женщину.
По данным Daily Mail, зверь появился во внутреннем дворике заведения, когда там сидели мужчина и женщина. Хищник поставил передние лапы на столик и начал угощаться их блюдами. Все это время пара не двигались, чтобы не спровоцировать медведя.
Через небольшой промежуток времени к столику отдыхающих подошли работник отеля и охранник с трубами в руках. Сотрудники пытались отогнать зверь, но только разозлили его. Хищник напал на женщину, ударил ее лапой по лицу и сбежал. Уточняется, что женщина серьезно не пострадала.
Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Звери часто проявляются в людных местах в поисках пищи, так как ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.
Ранее неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Через небольшой промежуток времени к столику отдыхающих подошли работник отеля и охранник с трубами в руках. Сотрудники пытались отогнать зверь, но только разозлили его. Хищник напал на женщину, ударил ее лапой по лицу и сбежал. Уточняется, что женщина серьезно не пострадала.
Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Звери часто проявляются в людных местах в поисках пищи, так как ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.
Ранее неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак