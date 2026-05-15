На Камчатке завершили расследование дела врачей, обвиняемых в гибели роженицы
На Камчатке завершили расследование уголовного дела против четырёх врачей, обвиняемых в гибели роженицы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.
Трагедия произошла 3 марта 2025 года в больнице Петропавловска-Камчатского. По информации следствия, медики грубо нарушили действующие порядки и стандарты оказания акушерской помощи при ведении родов, что привело к гибели пациентки.
Обвинение сотрудникам медучреждения предъявили по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
В ходе расследования провели комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с привлечением специалистов из другого региона. Следователи допросили сотрудников больницы и изучили медицинскую документацию. Это позволило сформировать по уголовному делу убедительную доказательственную базу — теперь его направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Читайте также: