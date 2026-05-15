Народный артист Армении Николай Цатурян скончался на 82-м году жизни
Народный артист Республики Армения и художественный руководитель Государственного драматического театра имени Вардана Аджемяна в Гюмри Николай Цатурян скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Союз театральных деятелей Армении.
Согласно материалу, Цатурян учился на Московских высших курсах сценаристов и кинорежиссёров у Георгия Данелии, работал на киностудии «Айфильм», затем был ассистентом кинорежиссёра Юлия Райзмана на «Мосфильме». В 2011 году он получил звание народного артиста Армении.
Цатурян на протяжении 20 лет возглавлял Ереванский государственный академический театр имени Габриэла Сундукяна, он также основал театр «Метро». За свою карьеру артист поставил около 100 спектаклей.
О смерти знаменитости стало известно 14 мая. В пресс-службе Союза театральных деятелей Армении выразили соболезнования родным и коллегам артиста, уточняя, что информация о его похоронах будет предоставлена позднее.
