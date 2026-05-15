Народный артист Армении Николай Цатурян скончался на 82-м году жизни

15 мая 2026, 02:08

Народный артист Республики Армения и художественный руководитель Государственного драматического театра имени Вардана Аджемяна в Гюмри Николай Цатурян скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Союз театральных деятелей Армении.





Согласно материалу, Цатурян учился на Московских высших курсах сценаристов и кинорежиссёров у Георгия Данелии, работал на киностудии «Айфильм», затем был ассистентом кинорежиссёра Юлия Райзмана на «Мосфильме». В 2011 году он получил звание народного артиста Армении.



