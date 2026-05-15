Легкомоторный самолёт рухнул на дом в американском штате Огайо, два человека погибли
В американском штате Огайо легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом, два человека погибли. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию города Акрон, в котором произошла трагедия.
Отмечается, что самолёт Piper PA-28 врезался в жилое здание, вызвав сильный пожар. На появившихся в Интернете кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что пламя быстро охватило гараж. Также около дома можно разглядеть фрагмент хвостовой части воздушного судна.
Причины и обстоятельства крушения в настоящий момент выясняются. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США подтвердили, что проведут расследование причин катастрофы.
По уточненной информации, оба погибших находились на борту самолета. Никто из жителей дома не пострадал.
