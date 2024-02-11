На Кубани погибли люди в ДТП со скорой

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В Новопокровском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором участвовал автомобиль скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Погибли водитель и пассажир легковой машины, а среди пострадавших — водитель и пассажир автомобиля скорой помощи.
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