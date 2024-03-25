На МЦД-4 вызвали саперов из-за предмета, похожего на гранату

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Поезда на D4 приостановили движение из-за подозрительного предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Прежде сообщалось, что в торговом центре на юге Москвы сработала эвакуация. Администрацией центра была получена информация о заложенном взрывном устройстве. Сообщение не подтвердилось.
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