В Петербурге у ребенка в руках взорвалась игрушечная граната

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Девятилетний школьник госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после взрыва муляжа гранаты. Об этом сообщает портал «78.ru».
Игрушечную гранату сыну подарил его отец. В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Правоохранители устанавливают, где был приобретен снаряд.
Ребенок в результате взрыва получил многочисленные повреждения. У школьника ожоги лица, тела, разрыв барабанной перепонки и ссадины.
Прежде сообщалось, что в Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW.
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Ребенок в результате взрыва получил многочисленные повреждения. У школьника ожоги лица, тела, разрыв барабанной перепонки и ссадины.
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Анастасия Хохлова