В столичном отделении Почты России взорвалась граната в посылке

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В Москве при разгрузке в отделении Почты России взорвалась одна из посылок, там оказалась граната. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, взрыв произошёл ранним утром 11 марта при разгрузке машины на улице Лётчика Бабушкина, 38. По словам сотрудников почты, посылка взорвалась, а внутри можно было увидеть зеленую гранату. В результате инцидента никто не пострадал.
На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что граната страйкбольная, и угрозы нет. В настоящее время полиция ищет отправителя и получателя взрывоопасно посылки.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.
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На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что граната страйкбольная, и угрозы нет. В настоящее время полиция ищет отправителя и получателя взрывоопасно посылки.
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Элина Позднякова