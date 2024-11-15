В подмосковных лесах за время пожароопасного сезона возникло почти 200 возгораний

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В лесах Подмосковья 15 ноября завершился пожароопасный сезон, который в этом году начался 1 апреля. За это время возникло без малого 200 природных пожаров, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области было зафиксировано 198 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 102 га. По сравнению с предыдущим годом количество возгораний увеличилось на 17, а их площадь уменьшилась примерно на 43 га. За счёт высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 га», – рассказал Агулов.Он добавил, что все пожары были своевременно обнаружены и потушены. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали.
К тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 2 тыс. 698 человек и 1 328 единиц техники. В этом году пик возгораний пришёлся на сентябрь.
70 пожаров было обнаружено с помощью видеокамер, 63 – по сообщениям населения, 39 – при проведении наземного и 26 – авиационного патрулирования.
Как отметили в подмосковном Комлесхозе, главной причиной лесных пожаров остаются нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы.
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