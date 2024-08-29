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Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях

29 августа 2024, 10:51
Фото: iStock/Hawk Buckman

Фото: iStock/Hawk Buckman

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У лосей начался брачный период, поэтому их поведение изменилось: они могут чаще выбегать на дороги, заходить в жилые районы и городские парки и при этом вести себя агрессивно, об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве экологии и природопользования.
«В Подмосковье довольно большая популяция лосей. Согласно последним данным, численность этих животных превышает 14 тысяч особей, причем они могут встретиться практически в любом округе. Поэтому в период гона нужно принимать меры предосторожности», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
По данным специалистов, на агрессию лосей может спровоцировать собачий лай, поэтому во время гона домашних питомцев рекомендуется выгуливать на поводке. Особую осторожность следует проявлять водителям: нужно обязательно снижать скорость на участках со знаком «Дикие животные», а также в тёмное время суток.



Во время гона лоси могут травмировать друг друга в битве за самку, поэтому могут встречаться раненые животные. Приближаться к ним ни в коем случае нельзя. Лучше всего сообщить о замеченном животном в службу 112, ему придут на помощь специалисты.

Гон у лосей продлится до начала октября.

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#подмосковье
Стало известно, что Павла Дурова «‎сдала» его подруга Юлия Вавилова
Daily Mail: подруга Дурова Вавилова опубликовала геолокацию бизнесмена
29 августа 2024, 10:37

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Основателя Telegram Павла Дурова могла сдать его спутница Юлия Вавилова, поделившись геолокацией в Instagram*. Об этом информирует газета Daily Mail.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.

«Некоторые наблюдатели считают, что именно ее посты на таких сайтах, как Instagram*, содержащие данные геолокации, предупредили французские власти о передвижениях Павла Дурова и позволили им дождаться, когда он приземлится», – отмечается в публикации.

Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

Ранее в госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Павла Дурова. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявил, что задержание Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

До этого сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

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#наблюдатели
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Более 50 педагогов Химок отметили за успехи в работе
29 августа 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 50 учителей химкинских школ были отмечены за значительные успехи в работе, вручение наград состоялось в ходе ежегодной августовской педагогической конференции в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Напутственные слова участникам конференции сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.
«Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач», — сказал Дмитрий Волошин.
За высокие достижения в работе были отмечены 50 педагогов, которые обучали ребят, получивших самые высокие баллы за ЕГЭ.

Отмечается, что в текущем году количество стобалльников ЕГЭ в Химках увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Наивысшие баллы получили 25 выпускников, а трое из них заработали по 100 баллов сразу по двум предметам.

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#химки
#учителя
#егэ
#дмитрий волошин
#образование
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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 августа составила пять баллов
29 августа 2024, 10:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро четверга, 29 августа, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Минское, Варшавское и Носовихинское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 979 автомобилей.

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#подмосковье
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В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов
29 августа 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Anze Furlan /psgtproductions

Россия планирует с 2025 года запустить реестр контролируемых лиц, чтобы начать систематически управлять нелегальными мигрантами. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сейчас в Российской Федерации находится около 630 000 нелегальных мигрантов. Отмечается, что в базу войдут иностранцы у которых истекли или были аннулированы документы, а также совершившие административные правонарушения.

Сообщается, что это поможет улучшить контроль над мигрантами, которые пребывают в России незаконно, и будет стимулировать их покинуть территорию страны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.

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#рф
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СК провёл психиатрические экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
29 августа 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Thomasaf

Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главу медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Обвиняемые были обследованы амбулаторно, передаёт РИА Новости. В настоящее время расследование завершено. Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в окончательной редакции, трое из них частично признали свою вину.

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства совместно с представителями МВД РФ предотвратили готовящееся украинскими спецслужбами убийство Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны представители неонацистской группировки «Параграф-88», в том числе несовершеннолетние. Арестованные признались, что готовили убийства медийных персон по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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СК РФ не смог установить всех причастных к подрыву Крымского моста
29 августа 2024, 08:21

Фото: istock / Apriori1

Следователи не смогли идентифицировать всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на судебные документы.
«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — указано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.
По этой причине следователи просили оставить под стражей фигурантов дела Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, чтобы они, находясь на свободе, не смогли контактировать с соучастниками и принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств.

По делу о террористическом акте обвинения предъявили восьмерым гражданам РФ, Армении и Украины. Следствие завершено, материалы передали обвиняемым для ознакомления. После утверждения дела Генпрокуратурой оно будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

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Ореховый спас 29 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать жизненных трудностей
29 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Mykola Sosiukin

29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас, также известный как Спас Нерукотворный, или Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В старину этот праздник праздновали 16 августа.

История праздника


Ореховый Спас — день благодарения за урожай зерновых и орехов. В этот день можно есть орехи нового урожая, которые освящают в церкви.

Второе название праздника — Хлебный. В этот день заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая.

В некоторых селах есть традиция хранить остатки первого каравая за иконой, чтобы оберегать семью от голода и «приманивать» благополучие в дом.

Ореховый Спас также связан с памятью о перенесении Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.

Предание гласит, что во время земной жизни Иисуса Христа в Едессе жил царь Авгар, который страдал от проказы. Услышав о чудесах, которые совершал Спаситель, он попросил его прийти в Едессу для исцеления.

Анания, который был искусным живописцем, попросил Иисуса Христа прийти в Едессу и помочь ему, но не смог запечатлеть его черты, которые постоянно менялись. Тогда Иисус сам простерся перед изображением божественного лика на ткани, и черты Спасителя проступили на ней.

Считается, что нерукотворный образ – первая в истории икона, которая стала аргументом в защиту иконопочитания.

Полотно было похищено и перевезено в Константинополь, где оно стало главной святыней города.

В 944 году император Константин Багрянородный выкупил образ у эмира и перенес его в Константинополь. И хотя в XIII веке святыня была утеряна, верующие отмечают праздник ежегодно и в православных храмах прикладываются к копиям этого изображения.

Традиции Орехового спаса


В древности в день Спаса Нерукотворного наши предки усердно молились. Затем женщины собирали своих мужчин на поля, давали им хлеб и соль. На телегу ставили три снопа, а сверху клали мешки с зерном для посева. На полях мужчин уже ждали дети с пирогами и гречневой кашей.

К этому дню в России созревали орехи, поэтому Спас называли Ореховым. Наши предки старались собрать все орешки, которые видели. Детям загадывали тематические загадки: «Наклони меня, сломи меня. Сломаешь — гладко, расколешь — сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине — архиерей»; «Маленький мужичок — костяная шубка».

На Руси Ореховый Спас широко отмечать особо не было принято, так как в это время была в разгаре страда. Тем не менее, некоторые традиции в этот праздник соблюдались неукоснительно.

Хозяйки пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, а на ужин готовили пироги с орехами и другими дарами уходящего лета. Праздничный стол был богатым и разнообразным, чтобы следующий год был урожайным и радостным.

Фото: istockphoto / Oxana Medvedeva

29 августа дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам — орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца. Изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.

Хозяйки в этот день готовили лечебную ореховую настойку, заливая коньяком или водкой перепонки грецких орехов и настаивая её в тёмном месте. Ореховой настойкой в холодную зиму лечили простуду, добавляя её в горячий чай. Также считалось, что из ореховых ветвей нужно делать обереги, которые будут защищать от злых духов. А если человек попарится ореховым веником, то уйдут все болезни и сглазы.

Существует поверье о «холщовом» названии Спаса. В этот день популярностью пользовались ярмарки, на которых продавали холсты. Отсюда берёт начало традиция, по которой следует купить хоть что-то, даже самую простую вещицу. Иначе весь следующий год можно провести в бедности.

Сохранилась и поговорка: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зелёных горах холсты продают».

Что нельзя делать 29 августа


В любой день, а особенно сегодня, нужно относиться к хлебу с уважением. Нельзя его выбрасывать или наступать на крошки — это может привести к неприятностям.

Также следует бережно относиться к источникам воды — колодцам и родникам. Нельзя бросать в них мусор, плевать, ругаться рядом.

29 августа нельзя использовать чужие полотенца, чтобы не перенять на себя беды и несчастья другого человека.

В этот день, который называется Спас Нерукотворный, опасно ходить в одиночку по лесу или по незнакомым местам. На Руси верили, что в этот день нечистые силы особенно опасны и могут похитить человека и причинить ему вред.

Фото: istockphoto / Dzmitrock87

Нельзя обижать близких, ругаться с ними и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Вся негативная энергия может вернуться к вам бумерангом.

Также в этот день нежелательно проводить время в одиночестве, лучше собраться с компанией молодёжи и погадать на суженого.

И, наконец, нельзя лениться в этот день, ведь это время сбора урожая и подготовки к зиме.

Что можно делать в Ореховый спас


В этот день можно есть мясо, рыбу и молочные продукты.

Крестьяне отправлялись на ярмарки, чтобы продать свой урожай и купить нужные вещи, например, ремесленные изделия. После ярмарки они обязательно шли в баню, где парились вениками из орешника. Верили, что это поможет защититься от злых духов.

В этот день в народе было принято торговать холстами и полотнами на ярмарках. Считалось, что если купить что-то из ткани в этот день, то весь год будет удачным.

Также 29 августа начинался сбор урожая орехов. Из муки нового урожая хозяйки готовили пироги, пряники и булки с ореховой начинкой. Этой выпечкой угощали родных и соседей.

В Ореховый Спас заготавливают лечебные настойки: орехи заливают водкой или коньяком и убирают в тёмное место. Такой напиток поможет победить простуду зимой. Также стоит запастись вениками для бани из веток орешника.

Фото: istockphoto / kazmulka

Считается, что по вкусу первого съеденного в Третий Спас ореха можно узнать будущее. Если орех окажется сладким — ждёт счастье и благополучие, а если горький — не избежать трудностей и разочарований.

В лес можно ходить только с «ореховым» оберегом, который защитит от нечистой силы.

Есть ещё одно поверье: если положить в этот день в кошелёк сросшиеся между собой орехи, то весь последующий год будет удачным в финансовом плане.

На Ореховый Спас девушки традиционно гадают на свою судьбу, но стоит помнить, что гадания не приветствуются церковью.

Для гадания нужно сорвать молодой ореховый плод с дерева и попробовать его на вкус. По вкусу можно узнать своё будущее: сладкий орех — к любви, неспелый — к новости, гнилой — к неудаче, а горький — к слезам.

Приметы

В следующем году ожидается богатый урожай хлеба, если было много орехов.

Белые звёзды предвещают сухую и ясную погоду.

Если вода спокойная, без ряби и волн, то осень и зима будут тихими, без сильных ветров и метелей.

Если журавли не улетают, то зима будет поздней, и тепло простоит долго.

Орех упал на голову - можно ожидать неожиданную прибыль.

Отыскать два сросшихся ореха — это невероятная удача. Такой плод нужно сохранить, ведь это сулит финансовую прибыль.

Фото: istockphoto / eternalcreative

Благоприятный день для дальних путешествий предвещает успешное прохождение.

Дождь или гроза предвещают тёплую осень.

Солнечный день сегодня предвещает раннее бабье лето.

Если случайно пролить на себя воду, то ожидаются большие деньги.

В один год не могли быть одновременно хороший урожай и орехов, и пшеницы. И если в это лето уродилась пшеница, то в следующее ждали богатого урожая орехов.

Если при сборе орехов попался червивый плод, то это могло предвещать неприятности.

Гроза на Ореховый Спас обещает тёплую осень.

Первый орех нужно съесть самому, а второй отдать первому встречному — это способ отвести порчу.

Каков на вкус первый орех, таким и следующий год будет: если спелый — придёт достаток и любовь, гнилой — ждать беды, неспелый — к новостям.

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Павла Дурова отпустили под залог
Суд Франции назначил Павлу Дурову залог в размере пяти миллионов евро
28 августа 2024, 23:05

Фото: istockphoto/ SimonLukas

Основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявили обвинение. Французские власти отправили бизнесмена под судебный надзор, а также запретили покидать страну. Дуров выйдет под залог в пять миллионов евро и будет обязан отмечаться в комиссариате два раза в неделю.
Дуров предстал перед судом в Париже днем 28 августа. Процедура предъявления обвинения длилась до вечера.

Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.

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​Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
#мид
#франция
#суд
#telegram
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Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова
28 августа 2024, 22:32

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

У МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт.
Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.

Как сообщалось ранее, Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже еще в 2018 году. На что основатель мессенджера попросил о гражданстве. Именно эта предварительная договоренность могла стать поводом для запуска процедуры получения гражданства.

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