Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях

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У лосей начался брачный период, поэтому их поведение изменилось: они могут чаще выбегать на дороги, заходить в жилые районы и городские парки и при этом вести себя агрессивно, об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве экологии и природопользования.
«В Подмосковье довольно большая популяция лосей. Согласно последним данным, численность этих животных превышает 14 тысяч особей, причем они могут встретиться практически в любом округе. Поэтому в период гона нужно принимать меры предосторожности», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.По данным специалистов, на агрессию лосей может спровоцировать собачий лай, поэтому во время гона домашних питомцев рекомендуется выгуливать на поводке. Особую осторожность следует проявлять водителям: нужно обязательно снижать скорость на участках со знаком «Дикие животные», а также в тёмное время суток.
Во время гона лоси могут травмировать друг друга в битве за самку, поэтому могут встречаться раненые животные. Приближаться к ним ни в коем случае нельзя. Лучше всего сообщить о замеченном животном в службу 112, ему придут на помощь специалисты.
Гон у лосей продлится до начала октября.
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