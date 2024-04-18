На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

Фото: istockphoto/Chalabala
В ходе выполнения редакционного задания съемочная группа издания «Известия» столкнулась с нападением в доме, принадлежащем Веронике Ермиловой, которую называют любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации издания, журналисты прибыли для проведения съемки, когда из квартиры Ермиловой вышел мужчина и начал себя агрессивно вести.
Он обвинил журналистов в незаконном проникновении и начал нападать на них, пытаясь захватить и повредить съемочное оборудование. При этом нападавший утверждал, что не знает ничего о миллиардере.
В результате инцидента съемочное оборудование было сломано, а на место происшествия вызвали полицию.
Читайте также:
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
На призера чемпионата России по фигурному катанию напали в метро с ножом
В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
Он обвинил журналистов в незаконном проникновении и начал нападать на них, пытаясь захватить и повредить съемочное оборудование. При этом нападавший утверждал, что не знает ничего о миллиардере.
В результате инцидента съемочное оборудование было сломано, а на место происшествия вызвали полицию.
Читайте также:
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
На призера чемпионата России по фигурному катанию напали в метро с ножом
В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
Артем Кузьмин