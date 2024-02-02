На призера чемпионата России по фигурному катанию напали в метро с ножом

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В метро напали с ножом на Владислава Дикиджи, призера чемпионата России по фигурному катанию. Об этом 19-летний спортсмен поделился в своем телеграм-канале в пятницу, 2 февраля.
«Меня атаковали в метро, нож был буквально у моего горла. Если бы я отреагировал чуть медленнее, последствия могли бы быть крайне серьезными», — написал фигурист.По словам Дикиджи, в настоящее время он находится с полицейскими и готовится подать заявление. Тренер Владислава, Олег Татауров, пояснил, что его подопечный избежал физических повреждений.
«Никаких порезов у него нет. Этот человек был неадекватным, возможно, под воздействием алкоголя в пятницу. Сначала он попытался украсть рюкзак, а затем вынул нож. Влад был в наушниках, поэтому не сразу понял происходящее. Он оттолкнул нападавшего и покинул станцию», — приводит слова Татаурова РИА Новости.В активе Дикиджи серебряная медаль чемпионата России-2023, а также победы на двух этапах Гран-при России — в Казани и Москве.
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