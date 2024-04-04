На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершенно нападение. После встречи в Апатитах с гражданами некий мужчина подбежал к нему и ударил в живот ножом. Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу главы региона.
«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе губернатора.Детали произошедшего уточняются. Отмечается, что мотивы нападавшего на данный момент неизвестны.
Ранее адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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