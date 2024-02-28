На российском сегменте МКС произошла утечка воздуха

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Специалисты зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что экипажу российского сегмента и всей станции в целом ничего не угрожает.
В ведомстве уточнили, что экипаж регулярно проводит работу по устранению возможных мест утечки воздуха на станции, а данные, которые передаются со станции, просматриваются на Земле специалистами в штатном режиме.
В «Роскосмосе» добавили, что у находящихся на борту космонавтов довольно загруженная работа, поскольку конструкция станции постепенно устаревает, в связи с чем растёт число необходимых ремонтно-восстановительных работ.
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В ведомстве уточнили, что экипаж регулярно проводит работу по устранению возможных мест утечки воздуха на станции, а данные, которые передаются со станции, просматриваются на Земле специалистами в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова