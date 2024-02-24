Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, заявил Рябков

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Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, беседуя с журналистами.
Рябков подчеркнул, что США идут по своей, уже ставшей традиционной, схеме. Приписывая другой стране несуществующие намерения, они интенсифицируют собственные усилия, которые нарушают правила международной безопасности и полностью игнорирую предложения России о сохранении космоса без вооружения.
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Анастасия Чинкова