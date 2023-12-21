На Сахалине два подростка изнасиловали третьеклассника

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На Сахалине два ученика восьмого класса изнасиловали третьеклассника, угрожая закрыть мальчика на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 17 декабря в городе Долинске. Двой 14-летних подростков находились в квартире с мальчиком из третьего класса. Старшие решили поиздеваться над младшим товарищем. Тогда, угрожая закрыть его на балконе, они надругались над третьеклассником.
Придя домой, мальчик все рассказал родителям. Они сразу обратились в полицию. Оба школьника уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго.
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Придя домой, мальчик все рассказал родителям. Они сразу обратились в полицию. Оба школьника уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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Элина Позднякова