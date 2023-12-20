5-летняя девочка оказалась в реанимации после группового изнасилования

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В индийском штате Мадхья-Прадеш 5-летнюю девочку похитили двое неизвестных и изнасиловали.
The Times of India сообщает, что о пропаже 5-летней девочки в полицию 17 декабря сообщили родители. Девочку примерно сутки искали спасатели. Ребёнка нашли без сознания на одной из улиц в районе Харда штата Мадхья-Прадеш.
Девочку госпитализировали в отделение реанимации больницы в Бхопале. По данным медиков девочка подверглась изнасилованию.
К преступления могут быть причастны двое мужчин. Их личности уже установлены. Одного уже задержали, второй объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.
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Девочку госпитализировали в отделение реанимации больницы в Бхопале. По данным медиков девочка подверглась изнасилованию.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.
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Мария Фирсова