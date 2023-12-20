Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

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Обской городской суд Новосибирской области осудил на 2,5 года жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался ее изнасиловать. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По информации следственного комитета, мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и попытался изнасиловать женщину. Она активно сопротивлялась и на крики пришел пассажир, который помог женщине отбиться от насильника. Отмечается, осужденный ранее был судим. омича обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
«Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак