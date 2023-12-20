Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

Обской городской суд Новосибирской области осудил на 2,5 года жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался ее изнасиловать. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.