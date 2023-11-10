На Сахалине экс-главврача больницы осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей

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Бывшего главврача Холмской ЦРБ на юге Сахалина обвиняют в причинения ущерба региону в размере 61 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
«Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. в ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — проинформировали в надзорном ведомстве.
По версии прокуратуры, главный врач центральной районной больницы приобрела здание, заведомо непригодное для эксплуатации. Отмечается, что после совершения сделки купли-продажи объект недвижимости был разобран. Ущерб оценён в 61 млн рублей.
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Диана Аванесян