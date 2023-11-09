Полиция задержала двух мужчин за тройное убийство, совершенное в 1994 году

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В Оренбургской области полиция задержала двоих мужчин за убийство, совершенное в 1994 году, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 23 сентября 1994 года в оренбургской квартире обнаружили труп 48-летней женщины, её 19-летней дочери, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнего сына. На телах погибших нашли множественные колото-резанные ранения и следы удушья. Позже стало ясно, что преступники украли из квартиры более 15 миллионов рублей.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Подозреваемые в совершении этого страшного преступления были установлены 29 лет спустя. По версии следствия, двое мужчин, которых задержали весной 2023 года, ворвались в квартиры женщины, занимавшейся бизнесом, чтобы ограбить её. Однако они также убили всех членов её семьи.
В настоящий момент подозреваемые остаются под стражей.
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По факту трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В настоящий момент подозреваемые остаются под стражей.
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Евгения Парфентьева