В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы

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В Ростове-на-Дону перекрыты четыре улицы на подъездах к горящему вещевому рынку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по Ростовской области.
«Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная», — цитирует агентство сообщение ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают семь экипажей ДПС.
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