На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист

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На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, взяв с собой ножницы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Уточняется, что 37-летнего Александра Нагорнова поймали в городе Холмске, который находится более чем в 50 километрах от места его побега. Преступник доставлен в отдел полиции и будет передан сотрудникам УФСИН.
По факту побега возбуждено уголовное дело.
Напомним, Нагорнов сбежал в четверг, 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега мужчина выбежал из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района.
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По факту побега возбуждено уголовное дело.
Напомним, Нагорнов сбежал в четверг, 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега мужчина выбежал из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района.
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Екатерина Коршунова