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На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист

28 сентября 2024, 08:46
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, взяв с собой ножницы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Уточняется, что 37-летнего Александра Нагорнова поймали в городе Холмске, который находится более чем в 50 километрах от места его побега. Преступник доставлен в отдел полиции и будет передан сотрудникам УФСИН.

По факту побега возбуждено уголовное дело.



Напомним, Нагорнов сбежал в четверг, 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега мужчина выбежал из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района.

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#дело
#уголовное дело
#уфсин
#мужчина
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественных сухпайках для ВС России
28 сентября 2024, 09:08

Фото: iStock/seb_ra

Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Уточняется, что суд принял во внимание особую сложность уголовное дела, многочисленные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы. В настоящее время судебная инстанция считает необходимым продлить срок содержания под стражей фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что более 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, дело связано с экс-заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля этого года. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал прибыль. Данные действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

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#минобороны рф
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В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках
Минэнерго Дагестана: более 4,5 тысячи нарушений выявлены при проверке АЗС
28 сентября 2024, 08:14

Фото: iStock/kasto80

Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на заправках в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
Уточняется, что зачастую на АЗС отсутствуют сигнализаторы загазованности, площадки для слива сжиженного углеводородного газа размещаются с нарушением проектной документации и не соблюдаются сроки проведения экспертиз промышленной безопасности техустройств.

Согласно информации ведомства, на одной заправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять работников. По результатам проверки было сформировано 315 материалов, среди которых исковые заявления прокуратуры в суд о приостановлении деятельности заправок и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, 27 сентября текущего года на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#азс
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#дагестан
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Возросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы
МЧС: число погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11
28 сентября 2024, 07:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело еще одного погибшего было извлечено из-под завалов после взрыва на заправке в Дагестане. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, количество погибших увеличилось до 11 человек. Уточняется, что в результате произошедшего погибли в том числе двое детей.

В МЧС России добавили, что еще 11 человек пострадали. В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ
28 сентября 2024, 02:58

Фото: iStock/RamonCast

В 500 метрах от места взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы обнаружено превышение уровня загрязняющих веществ, сообщили в дагестанском управлении Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
По данным ведомства, на близлежащей трассе в 300-500 метрах было зафиксировано превышение предельно допустимых уровней оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида.

При этом по состоянию на 23:50 (мск) 27 сентября превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зафиксировано.

Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.

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#дагестан
#взрыв
#пожар
#уголовное дело
#пожарные
#мчс
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В пригороде Махачкалы в результате взрыва АЗС ввели режим ЧМ
28 сентября 2024, 02:19

Фото: iStock/Motortion

В Карабдахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайного положения после взрыва на автозаправочной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По данным местной администрации района, режим чрезвычайного положения введен на манииципальном уровне. Он будет действовать с 23:00 по московскому времени 27 сентября до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва.

Авария на АЗС в Махачкале произошла вечером в пятницу, 27 сентября. По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

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Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане
#дагестан
#пожар
#взрыв
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Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено
«Дагэнерго»: электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановили
27 сентября 2024, 23:39

Фото: iStock/jitendrajadhav

Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, сообщил «Дагэнерго» в Telegram-канале.
«"Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы», – подчеркнули в пресс-службе.

Электроснабжение жителей региона в настоящее время осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции в Махачкале произошел взрыв. По данным МЧС России, в результате происшествия пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

На месте взрыва АЗС ведутся работы по ликвидации пожара.

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#дагестан
#электроэнергия
#пожар
#пожарные
#мчс
#азс
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В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС
В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС
27 сентября 2024, 23:06

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Республике Дагестан объявили субботу, 28 сентября, днем траура в память о жертвах взрыва на автозаправочной станции. Об этом решении сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», – написал Меликов.

Инцидент в Дагестане произошел вечером 27 сентября. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что вокруг места происшествия стоит густой дым. По словам очевидцев, погибли около шести человек. В марте прошлого года на АЗС проводилась плановая проверка.

По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.

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#дагестан
#взрыв
#азс
#пожарные
#мчс
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В парке Лобни из-за упавшего от непогоды дерева пострадал человек
27 сентября 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В парке «Река времени» в городском округе Лобня из-за непогоды упало дерево. Пострадал мужчина, сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.
«Пострадавшего отправили в больницу в Долгопрудный. У него черепно-мозговая травма. Мужчина находится в реанимации», – написала Кротова в своём телеграм-канале.
Она отметила, что в парке приступили к опиловке. Упавшее дерево не было аварийным и спилу не подлежало.

Кротова напомнила, что из-за сильного ветра в Московском регионе был объявлен «жёлтый» уровень опасности. Ветер, дожди и грозы в Москве и Подмосковье прогнозируют с 27 по 29 сентября.

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#московская область
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Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти человек
27 сентября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/DmyTo

До девяти человек выросло количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане. Об этом информирует МЧС России в своем Telegram-канале.
«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сказано в публикации ведомства.
Как сообщалось ранее, из столовой, расположенной возле эпицентра взрыва, были спасены 14 человек, в здании произошло обрушение стены. Все случилось рядом с селом Новый Хушет на окраине города.

Уточнялось, что на месте инцидента работает 27 единиц техники, а также 119 спасателей. Людям помогают выбраться из-под завалов.

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#мир
#россия
#дагестан
#мчс
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