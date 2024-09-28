В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках

Фото: iStock/kasto80
Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на заправках в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
Уточняется, что зачастую на АЗС отсутствуют сигнализаторы загазованности, площадки для слива сжиженного углеводородного газа размещаются с нарушением проектной документации и не соблюдаются сроки проведения экспертиз промышленной безопасности техустройств.
Согласно информации ведомства, на одной заправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять работников. По результатам проверки было сформировано 315 материалов, среди которых исковые заявления прокуратуры в суд о приостановлении деятельности заправок и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
Напомним, 27 сентября текущего года на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
Читайте также:
Возросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы
После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ
В пригороде Махачкалы в результате взрыва АЗС ввели режим ЧП
Согласно информации ведомства, на одной заправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять работников. По результатам проверки было сформировано 315 материалов, среди которых исковые заявления прокуратуры в суд о приостановлении деятельности заправок и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
Напомним, 27 сентября текущего года на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
Читайте также:
Возросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы
После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ
В пригороде Махачкалы в результате взрыва АЗС ввели режим ЧП
Екатерина Коршунова