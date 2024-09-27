В Кемеровской области задержан мужчина за изнасилование собственной внучки

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В Кузбассе 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
По данным издания, о беременности 13-летней девочки с признаками ментального расстройства стало известно после посещения врача. Сейчас она находится на восьмом месяце. По словам подростка, весной она гостила у бабушки с дедушкой. Ночью дедушка лег к ней и «что-то делал».
Сейчас 57-летний мужчина задержан и находится в СИЗО, он подозревается в изнасиловании внучки. Кроме того, известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, хулиганство и кражу.
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Сейчас 57-летний мужчина задержан и находится в СИЗО, он подозревается в изнасиловании внучки. Кроме того, известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, хулиганство и кражу.
«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК Кузбасса.
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Элина Позднякова