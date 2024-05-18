На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет

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На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки нашли пакет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Местные жители отмечают, что подозреваемый в убийстве ребёнка путался в показаниях. Сначала он говорил, что подвёз школьницу и оставил, а затем – что передал другому человеку. Также очевидцы задаются вопросами об организации, в которой он работал. Там, по их словам, отказываются говорить об автомобиле, на котором передвигался злоумышленник.
На месте убийства полицейские также обнаружили электронную сигарету, которая по неподтверждённым данным и вывела их на след подозреваемого.
Трагедия произошла накануне, 17 мая. 25-летний водитель эвакуатора заметил проходившую мимо школьницу. Он заманил девочку в машину и увёз в поле недалеко от станицы Ольгинская. Родители пытались самостоятельно найти ребёнка 2,5 часа, после чего всё же обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки в районе населённого пункта. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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На месте убийства полицейские также обнаружили электронную сигарету, которая по неподтверждённым данным и вывела их на след подозреваемого.
Трагедия произошла накануне, 17 мая. 25-летний водитель эвакуатора заметил проходившую мимо школьницу. Он заманил девочку в машину и увёз в поле недалеко от станицы Ольгинская. Родители пытались самостоятельно найти ребёнка 2,5 часа, после чего всё же обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки в районе населённого пункта. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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Анастасия Чинкова