Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

Видео: официальный Telegram-канал СК РФ
Кадры с места гибели похищенной и убитой восьмилетней девочки в Ростовской области опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России.
Тело девочки обнаружили в лесополосе недалеко от станицы, где она жила. На видео заметно место преступления, которое освещено прожекторами.
Вокруг него много высокой травы, которая на одном из участков примята. Судя по всему, здесь и был найден труп ребенка. Уточняется, что преступник уже дал признательные показания.
Напомним, 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел восьмилетнюю Машу, идущую из магазина. Он заманил девочку в машину и отвез ее в поле за поселком, где жестоко убил.
Читайте также:
Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку
Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
Вокруг него много высокой травы, которая на одном из участков примята. Судя по всему, здесь и был найден труп ребенка. Уточняется, что преступник уже дал признательные показания.
Напомним, 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел восьмилетнюю Машу, идущую из магазина. Он заманил девочку в машину и отвез ее в поле за поселком, где жестоко убил.
Читайте также:
Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку
Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
Екатерина Коршунова