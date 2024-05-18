В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих

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Неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Жестокое убийство, которое произошло на улице Победы, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном костюме подошел к девушке. Она несколько раз его оттолкнула, после чего он достал из кармана нож и ударил ее в область живота.
Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.
Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.
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Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.
Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.
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Екатерина Коршунова