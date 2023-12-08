На синей ветке метро остановлено движение между «Щёлковской» и «Партизанской»

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В столичном метрополитене на Арбатско-Покровской линии было временно остановлено движение между станциями «Щёлковская» и «Партизанская» из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили в дептрансе Москвы.
«Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения», - говорится в сообщении ведомства.
Станция «Щёлковская» была временно закрыта на вход. Для пассажиров были запущены дополнительные бесплатные маршруты.
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Элина Позднякова