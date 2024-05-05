На Солнце произошли семь мощных вспышек

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Ученые зафиксировали семь сильных вспышек на Солнце, две из которых относятся к классу Х, передает ТАСС со ссылкой на информацию Института прикладной геофизики.
Пять из обнаруженных мощных вспышек были классифицированы как класс М. Самая слабая из них была оценена на уровне М1.3, а самая сильная достигла уровня М7.5. Кроме того, две вспышки класса X1.3 произошли в 09:01 и 14:54 по московскому времени.
Ранее, 3 мая, была зафиксирована вспышка класса X, которая вызвала магнитную бурю класса G3 на Земле, оцененную как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было наблюдать полярное сияние.
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Артем Кузьмин