Разыскиваемый за разбой мужчина устроил дебош в подмосковной больнице.

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
«Ранним утром в одной из больниц Дубны сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы, прибывшие на вызов, выяснили, что один мужчина ведёт себя вызывающе, кричит и пугает пациентов», — говорится в сообщении.
Дебошира задержали и доставили в полицию, где выяснилось, что это 52-летний местный житель, который находится в федеральном розыске за разбойное нападение в Костромской области.
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