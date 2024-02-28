Постоялец хостела в Воскресенске напал с ножом на собутыльника

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«Нападение произошло в одном из местных хостелов. Выяснилось, что двое мужчин вместе пили алкоголь, поругались, и один из них напал на другого с ножом и нанёс несколько ударов», — говорится в сообщении.Пострадавшего с колото-резаной раной увезли в больницу, а нападавшего задержали и доставили в полицейское отделение. Злоумышленником оказался 44-летний житель Кемеровской области, ранее судимый за тяжкое преступление. Против него возбуждено уголовное дело. Жизнь пострадавшего вне опасности.
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