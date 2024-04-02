На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллиардов рублей

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Около свалки валлийского города Ньюпорт поставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится 8 тысяч биткоинов. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инвестор Джеймс Холлуэлс потерял довольно крупную сумму порядка десяти лет назад, когда его девушка затеяла уборку в доме и выбросила единственный носитель информации со сведениями для доступа к биткоин-кошельку.
В настоящее время активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Владелец долгое время пытался узнать, куда пропал ценный носитель, и выяснил, что он лежит на свалке в Ньюпорте.
В настоящее время Холлуэлс пытается вернуть носитель. Чтобы отыскать пропажу, необходимо перебрать тонны мусора, но администрация города выставила у свалки охрану, чтобы не дать ему это сделать.
Сотрудники свалки также осведомлены о спрятанном в отходах сокровище.
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В настоящее время активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Владелец долгое время пытался узнать, куда пропал ценный носитель, и выяснил, что он лежит на свалке в Ньюпорте.
Сотрудники свалки также осведомлены о спрятанном в отходах сокровище.
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Алина Юрчак