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В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

01 апреля 2024, 21:58
Фото: iStock/Juan Jose Napuri

Фото: iStock/Juan Jose Napuri

Силовики задержали главного инженера рудника «Пионер» по делу о нарушении требований безопасности при проведении работ на объекте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Спасательная операция на руднике «Пионер» завершилась в понедельник, 1 апреля. По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Скважины, которые пробурили на руднике, показали, что все территории, где еще могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом. До сих пор спасателям не удалось найти тела 13 горняков.


Ранее сообщалось, что 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород.

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#арест
#шахтёры
#спасатели
#смерть
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В Турции задержали жителей Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта
В Турции по подозрению в подготовке теракта задержаны уроженцы Таджикистана
01 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/Chalabala

В Турции полицейские задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта.
По предварительным данным, они планировали совершить террористический акт в Стамбуле от лица группировки ИГИЛ*.

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#задержание
#терроризм
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Один горняк погиб из-за обвала шахты в Свердловской области
01 апреля 2024, 21:22

Фото: iStock/Adam88xx

Один человек погиб из-за обвала шахты «Северопесчанская» в Свердловской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В понедельник 1 апреля в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошел взрыв, под завалами оказались несколько горняков. Известно, что в шахте во время инцидента были 106 работников. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.

В течение дня силами МЧС предпринимаются меры для разбора завалов и спасения людей. В Минздраве сообщили о смерти одного шахтера.

На месте трагедии продолжаются поиски людей и оказание помощи потерпевшим, которым удалось выбраться из шахты.

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#трагедия
#взрыв
#шахтёры
#шахты
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Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья
СК РФ: мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, умер от асфиксии
01 апреля 2024, 20:10

Фото: iStock/Motortion

Десятилетний мальчик, тело которого обнаружили в болоте в Курской области, умер от асфиксии. Об этом пресс-служба СУСК России по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что причина смерти была установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данным следователей, на теле найденного ребёнка не было зафиксировано следов насильственной смерти. Это указывает на то, что гибель не носит криминального характера.

Вечером 22 марта ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. Его родители обратились в полицию. К поискам подключились сотрудники Следственного комитета, полицейские, кинологи, специалисты МЧС и волонтёры «Лиза Алерт». Тело ребёнка было обнаружено ровно спустя неделю, 29 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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#курская область
#смерть
#ребёнок
#следственный комитет
#уголовное
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Reuters: генерал КСИР погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии
01 апреля 2024, 19:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.
Отмечается, что Иранское государственное информационное агентство Fars также проинформировало о гибели Захеди. По данным РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому, который находился рядом с посольством Ирана в Дамаске.

При этом здание дипломатического ведомства также получило повреждения. Сообщается, что в результате данной атаки два человека погибли.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#министр
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#удар
#смерть
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«Трое детей, 25 лет»: Появились данные о десятом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»
Появились подробности о десятом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 19:25

Фото: Istock/choochart choochaikupt

Десятый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоды женат, у него есть трое детей, ранее не судим, сообщает Telegram-канал Mash.
«Юсуфзода 25 лет, родился в селе Могиен в Таджикистане. Он женат, есть трое детей. Ранее не судим. На момент задержания работал на стройке — неофициально», — говорится в сообщении.
После теракта в «Крокусе» он переводил одному из террористов денежные средства.
Также 26 марта суд арестовал Юсуфзоду на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов, следует из картотеки столичных судебных дел.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

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#суд
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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Названа причина страшного ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
Прокуратура: причиной ДТП с поездом в Ярославской области стала поломка автобуса
01 апреля 2024, 19:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Поломка пассажирского автобуса стала причиной ДТП с поездом на переезде в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По информации источника, автобус остановился прямо на железнодорожном переезде и завестись уже не смог. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Сообщается, что произошедшую ситуацию взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Напомним, в селе Берендеево Ярославской области пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда. Ранее сообщалось о пяти погибших, однако, по последней информации, количество возросло до восьми.

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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода арестован на два месяца
01 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на два месяца Якубджони Юсуфзода, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал, он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта.

Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.

Басманный суд Москвы заключил подозреваемого в следственный изолятор до 25 мая.

Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 144 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#сизо
#суд
#москва
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Замглавы ГУМЧС по Москве Зотову вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы ГУМЧС по Москве Зотов получил 2,6 года колонии по делу о взятках
01 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Zolnierek

Заместителю главы ГУ МЧС России по городу Москве Сергею Зотову вынесли приговор по делу о взятках. Об этом ГУ СК по столице сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что собранные сведения о противоправной деятельности Зотова являются достаточными для вынесения приговора. Замглавы ведомства признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений по статье о получении взятки и двух эпизодов по статье о даче взятки.

Решением суда Зотова приговорили к 2,6 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Зотова задержали в 2022 году, после чего Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО.

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#приговор
#суд
#взятка
#мчс
#москва
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У деревни Троица перекрыли движение по размытому паводком мосту
01 апреля 2024, 19:05

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра из-за паводка разрушилась часть моста у деревни Троица. Мост временно перекрыт для движения транспорта, сообщила глава администрации муниципалитета Татьяна Витушева.
«Участок дороги по мосту через реку Молодильня вблизи деревни Троица перекрыт. Мостовое сооружение не было аварийным. По предварительным данным, причиной ЧП стали паводок, поднятие уровня воды и размытие грунта под сооружением», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Глава городского округа добавила, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации и представители подрядной организации. Разрабатывается план восстановления мостового сооружения.

Альтернативный проезд в деревню Троица организовали через территорию ДНП «Истринские холмы».

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