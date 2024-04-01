В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

Фото: iStock/Juan Jose Napuri
Силовики задержали главного инженера рудника «Пионер» по делу о нарушении требований безопасности при проведении работ на объекте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Спасательная операция на руднике «Пионер» завершилась в понедельник, 1 апреля. По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Скважины, которые пробурили на руднике, показали, что все территории, где еще могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом. До сих пор спасателям не удалось найти тела 13 горняков.
Ранее сообщалось, что 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород.
Читайте также:
Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков
Три пробуренные скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды
На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
Скважины, которые пробурили на руднике, показали, что все территории, где еще могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом. До сих пор спасателям не удалось найти тела 13 горняков.
Читайте также:
Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков
Три пробуренные скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды
На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
Мария Федоровцева