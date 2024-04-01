Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья

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Десятилетний мальчик, тело которого обнаружили в болоте в Курской области, умер от асфиксии. Об этом пресс-служба СУСК России по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что причина смерти была установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
По данным следователей, на теле найденного ребёнка не было зафиксировано следов насильственной смерти. Это указывает на то, что гибель не носит криминального характера.
Вечером 22 марта ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. Его родители обратились в полицию. К поискам подключились сотрудники Следственного комитета, полицейские, кинологи, специалисты МЧС и волонтёры «Лиза Алерт». Тело ребёнка было обнаружено ровно спустя неделю, 29 марта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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По данным следователей, на теле найденного ребёнка не было зафиксировано следов насильственной смерти. Это указывает на то, что гибель не носит криминального характера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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Анастасия Чинкова