На территории Польши упал третий за неделю метеозонд с надписью на кириллице

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В Подляском воеводстве на востоке Польши упал на землю неопознанный предмет, предварительно идентифицированный как метеорологический зонд. Это уже третий такой случай за текущую неделю.
Об этом сообщила радиостанции Radio Bialystok представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская. По её словам, в районе населённого пункта Рутки-Коссаки местные жители нашли висящий на дереве предмет в оболочке из пенопласта. Скорее всего, это метеозонд. При изучении предмета на предмет наличия радиоактивности на нём были обнаружены надписи на кириллице.
Ещё два объекта, которые идентифицировали как метеозонды, были обнаружены 20 и 21 августа в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Польская сторона предполагает, что аэростаты могло принести ветром из Калининградской области России.
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Александр Бойцов