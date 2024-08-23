В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд

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В Польше за сутки зафиксирован второй случай падения российского метеозонда. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, пишет РИА Новости.
В среду в 20 километрах к северу от Ольштына, недалеко от города Добре място, был обнаружен метеозонд с надписями на русском языке, который застрял на дереве. Полицейские охраняли его всю ночь, а позже военные подтвердили, что это действительно метеорологический зонд.
На данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, без самого воздушного шара. Сообщается, что в настоящее время территорию охраняют полицейские. Устройство, безусловно, будет исследовано, однако, скорее всего, это часть российского метеорологического зонда.
В этом году в Варминско-Мазурском воеводстве Польши уже несколько раз обнаруживали подобные объекты. По информации польских властей, найденные метеозонды были запущены с метеостанции, расположенной в окрестностях Калининграда.
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«В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства обнаружены элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда», — отмечается в сообщении.
На данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, без самого воздушного шара. Сообщается, что в настоящее время территорию охраняют полицейские. Устройство, безусловно, будет исследовано, однако, скорее всего, это часть российского метеорологического зонда.
В этом году в Варминско-Мазурском воеводстве Польши уже несколько раз обнаруживали подобные объекты. По информации польских властей, найденные метеозонды были запущены с метеостанции, расположенной в окрестностях Калининграда.
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Дарья Осипова