В Калужской области застрял метеозонд со взрывчаткой

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Трёхметровый зонд со взрывчаткой застрял в Калужской области, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, шар с двумя привязанными коробками долетел до села Некрасово в Тарусском районе и зацепился за опору. Сейчас на месте работают силовики.
Как отмечает SHOT, метеозонд застрял у частного дома. Всех жителей домов, располагающихся поблизости, эвакуировали. Установлено, что в одной из коробок лежит бутылка, предварительно, со взрывчаткой. Ожидается группа саперов.
Ранее глава администрации города Первомайск Сергей Колягин заявил, что житель посёлка Калиново в ЛНР подорвался на взрывчатке и лишился стопы. На месте проходила линия соприкосновения с ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Как отмечает SHOT, метеозонд застрял у частного дома. Всех жителей домов, располагающихся поблизости, эвакуировали. Установлено, что в одной из коробок лежит бутылка, предварительно, со взрывчаткой. Ожидается группа саперов.
Ранее глава администрации города Первомайск Сергей Колягин заявил, что житель посёлка Калиново в ЛНР подорвался на взрывчатке и лишился стопы. На месте проходила линия соприкосновения с ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева